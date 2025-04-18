Про це 24 Каналу розповів редактор херсонського вебсайту "Мост" Сергій Нікітенко, зауваживши, що російські окупанти б'ють по всьому, що рухається в прибережних зонах. Але й дещо далі від Дніпра також фіксують прильоти.

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Що відомо про обстріли Херсона

Як наголосив Нікітенко, під удари ворожих дронів потрапляють будь-які цілі. Окупантам буквально все одно, хто їде всередині автомобіля. До прикладу, нещодавно вони вдарили по кареті швидкої допомоги.

Вони бачать, кого атакують. Це ж дрони. Може бабуля їхати на велосипеді або чоловік похилого віку йти. Вони все одно атакують. Херсон – місто, де переважна кількість мешканців – люди похилого віку. Можливо, це залякування. Або вони роблять це від безсилля. За 2,5 роки атак по Херсону важко сказати, що вони ще не застосовували. Навіть найновіші ракети використовували,

– розповів Нікітенко.

Окупанти змінюють тактику терору цивільного населення. Вони все частіше використовують безпілотники. За допомогою дронів вночі розкидають міни-пелюстки по дорогах. Люди зазнають поранень. Така міна може відірвати ступню.

Також російські терористи почали все частіше завдавати повторних ударів. Так вони хочуть, аби було якнайбільше постраждалих.

Є тактика ударів по цивільній інфраструктурі. Після удару буквально за 5-10 хвилин, коли прибувають рятувальники, стається нова атака. В останні дні почастішали удари КАБами. Вони скидають їх по Херсону вже досить давно. Десь з осені 2023 року. На жаль, вони постійно вдосконалюють тактику терору,

– зазначив Нікітенко.

Нагадаємо, 16 квітня російські окупанти вдарили по Центральному районі Херсона. Повідомляли про удари авіабомбами та атаки з артилерії. Внаслідок обстрілу загинув 56-річний чоловік.