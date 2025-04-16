Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка. Коли на місце влучань прибули рятувальники, соціальні працівники та комунальники, окупанти накрили їх з артилерії.

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Що відомо про постраждалих

Станом на 9:26 відомо про 3 постраждалих. З вибуховими травмами й уламковими пораненнями госпіталізовано 70-річну жінку та 61-річного чоловіка. Також до медиків звернулась 20-річна дівчина з мінно-вибуховою травмою та контузією.

Близько 6:30 росіяни вбили чоловіка середнього віку, який у момент удару був на вулиці. Спеціалісти встановлюють його особу.

Нагадаємо, під час відеозапису наслідків атаки під артобстріл потрапив і сам Мрочко. "Як тільки дозволить безпекова ситуація, розпочнемо ліквідацію наслідків чергової атаки російських терористів проти мирних херсонців", – зазначив він о 9:21.

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До слова, уночі противник атакував "Шахедами" Одесу – в місті є пошкодження цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждали 3 людини.