Об этом в эфире 24 Канала рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. По ее словам, оккупанты нанесли удар по Корабельному району города.

Какова ситуация в Херсоне?

Как подчеркнула Вирлич, первая атака произошла около 4 утра. Потом враг нанес повторный удар авиабомбами.

Сбросили 8 КАБов. Сделали все в своем стиле. Был первый удар. Затем, когда приехали спасатели, последовала повторная атака. Ужасный обстрел. Оккупанты очень часто применяют тактику добивания. К сожалению, мы живем в таких условиях. Так работают спасатели и медики,

– отметила Вирлич.

Враг нанес удар именно по жилым кварталам города. На данный момент известно о 21 пострадавшем, среди которых – двое детей. Еще один человек погиб.

Журналистка рассказала, что сейчас происходит в Херсоне: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, особенно сложная ситуация в Бериславе, расположенном вдоль Днепра. Там проживает около 300 человек. И доставить помощь в город чрезвычайно сложно.

Очень интенсивные обстрелы. Поступала информация, что уже и в Берислав сбрасывают продукты с помощью дронов. Вот так россияне издеваются над местным населением,

– подчеркнула Вирлич.

Добавим, что журналистка рассказала, сколько человек сейчас проживает в Олешках и Голой Пристани. Россияне фактически заблокировали эти города и не проводят эвакуацию.