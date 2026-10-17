Про це в ефірі 24 Каналу розповіла журналістка із Херсона Євгенія Вірлич. За її словами, окупанти вдарили по Корабельному району міста.
Яка ситуація в Херсоні?
Як наголосила Вірлич, перша атака сталася близько 4 ранку. Згодом ворог завдав повторного удару керованими авіабомбами.
Скинули 8 КАБів. Зробили все в своєму стилі. Був перший удар. Потім, коли приїхали рятувальники, була повторна атака. Жахливий обстріл. Окупанти дуже часто застосовують тактику добивання. На жаль, живемо в таких умовах. Так працюють рятувальники та медики,
– зазначила Вірлич.
Ворог вдарив саме по житлових кварталах міста. Наразі відомо про 21 постраждалого, серед яких – двоє дітей. Ще одна людина загинула.
Журналістка розповіла, що зараз відбувається в Херсоні: дивіться відео 24 Каналу
Окрім цього, особливо складна ситуація в Бериславі, який розташований вздовж Дніпра. Там проживає близько 300 людей. І завезти допомогу в місто надзвичайно складно.
Дуже щільні обстріли. Була інформація, що вже і на Берислав скидають продукти дронами. Ось так росіяни знущаються з громади,
– підкреслила Вірлич.
Додамо, журналістка розповіла, скільки людей зараз проживає в Олешках та Голій Пристані. Росіяни фактично заблокували ці міста і не проводять евакуацію.