В комментарии Общественному жительница Харьковщины рассказала о моменте российского удара баллистикой по Изюму, передает 24 Канал.
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"Меня не задело, водителя нашего убило"
Валентина Жальпис – жительница Боровой. В Изюм она приехала вместе с невесткой, ее сестрой и водителем.
В момент удара они находились возле паспортного стола.
Я сидела в машине, водитель вышел покурить, а мой ребенок (невестка – 24 Канал) пошла к паспортному столу – только дошла и произошел взрыв. Я это видела. Кто попадал, кто куда. Я была в этой машине, говорила по телефону. Мы в паспортный стол дочку привезли менять паспорт. Меня не задело, водителя нашего убило,
– рассказала женщина.
Валентина добавила, что все охватил черный дым, потом – пошел огонь.
"Как только все осело, я выскочила к водителю, он открыл глаза, но был сильно ранен и умер. Дочь не нашли, полиция ищет, прошу, чтобы обеих девушек нашли", – добавила она.
По сообщению председателя ОВА, поисково-спасательная операция уже завершена. Известно, что в Изюме погибло 5 человек, есть также 50 пострадавших, среди которых трое детей.