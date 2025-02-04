У коментарі Суспільному мешканка Харківщини розповіла про момент російського удару балістикою по Ізюму, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія вдарила по Ізюму на Харківщині, є загиблі: головне про чергову злочинну атаку

"Мене не зачепило, водія нашого вбило"

Валентина Жальпіс – мешканка Борової. До Ізюма вона приїхала разом із невісткою, її сестрою та водієм.

У момент удару вони перебували біля паспортного столу.

Я сиділа в машині, водій вийшов покурити, а моя дитина (невістка – 24 Канал) пішла до паспортного столу – тільки дійшла і стався вибух. Я це бачила. Хто попадав, хто куди. Я була в цій машині, говорила по телефону. Ми в паспортний стіл доньку привезли міняти паспорт. Мене не зачепило, водія нашого вбило,

– розповіла жінка.

Валентина додала, що усе охопив чорний дим, потім – пішов вогонь.

"Як тільки все осіло, я вискочила до водія, він відкрив очі, але був сильно поранений і помер. Доньку не знайшли, поліція шукає, прошу, щоб обох дівчат знайшли", – додала вона.

За повідомлення голови ОВА, пошуково-рятувальна операція уже завершена. Наразі відомо, що в Ізюмі загинуло 5 осіб, є також 50 постраждалих, серед яких троє дітей.