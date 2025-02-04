Усе, що відомо про злочинний удар по Ізюму, – читайте на 24 Каналі.

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Куди ворог вдарив в Ізюмі

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу у частині областей. За 4 хвилини моніторингові канали повідомили про рух ракети у напрямку Ізюма. Після цього у місті пролунав вибух.

Зранку Повітряні сили звітували про розвідувальні БпЛА над Харківською областю. Північ області цього ранку росіяни вже атакували КАБами та обстрілювали з РСЗВ. Об 11:45 помітили ще один дрон над Ізюмом.

Ворог атакував Ізюм балістикою о близько 11:34. Одразу з'явилася інформація про поранених та загиблих цивільних осіб.

Згідно з оприлюдненою інформацією, ворог вдарив по центральній частині міста. Міський голова Валерій Марченко розповів Суспільному, що ракета серйозно пошкодила одну адміністративну будівлю, інша, що розташована поруч, також зазнала пошкоджень, це стосується й багатоповерхових будинків поблизу. Повідомляють, що руйнувань зазнав житловий п'ятиповерховий будинок.

Востаннє Росія атакувала місто близько 3 місяців тому.

Руйнування внаслідок удару по Ізюму: фото Суспільне

Скільки поранених та загиблих внаслідок удару по Ізюму

Станом на 12:48 відомо про 4 загиблих внаслідок російського удару по Ізюму. Всі вони – цивільні. Це 2 жінки та 2 чоловіків.

Число поранених наразі оцінюють у 24. Серед них 15-річна дівчинка, що отримала осколкове поранення. Вона перебуває у стані середньої важкості у лікарні. Загалом до лікарні доставили наразі 5 осіб, троє знаходяться на операційному столі. Ще 1 людина станом на 13:30 перебуває під завалами.

Начальник міської військової адміністрації Валерій Марченко зазначив, що всі загиблі та поранені – цивільні. Військових на місці удару не було. У будівлях, що зазнали ушкоджень, працювали податкова служба, соцзахист та казначейство. Люди, які загинули, ймовірно, хотіли потрапити до паспортного столу.

Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя,

– відреагував на подію президент Володимир Зеленський

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Ліквідація наслідків удару по Ізюму

Під завалами опинилися одна людина. Рятувальники наразі працюють над її звільненням.

На місці удару працюють екстрені служби. Синєгубов заявив, що туди прибули рятувальники, екстрена медична допомога, а також кінологічна служба.