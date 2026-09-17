Корреспондентка из Харькова Анна Черненко сообщила 24 Каналу, что оккупанты вновь провели атаку на последний ТЦ сети "Эпицентр" в городе. Сотрудники и посетители заведения успели своевременно укрыться после сигнала воздушной тревоги.

Каковы последствия повторного удара по гипермаркету

По словам журналистки, оккупанты применили для обстрела реактивный беспилотник "Герань-4". Эксперты изъяли обломки вражеского БпЛА на месте попадания и проводят необходимые экспертизы. В результате взрыва значительная часть здания ТЦ была разрушена, что привело к серьезным материальным убыткам. Погибших или тяжелораненых нет, но одной из сотрудниц потребовалась медицинская помощь.

Мы были на месте удара. К сожалению, это уже вторая атака на последний харьковский "Эпицентр". Напомню, что предыдущий был полностью уничтожен, и там было очень много погибших,

– сообщила Черненко.

Корреспондентка отметила, что на фоне регулярных обстрелов местных жителей призывают строго соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог. В городе уже внедряют обновленную дифференцированную систему оповещения об опасности, она будет еще более детализированной, чем та, что существует сейчас. Ее уже используют на некоторых АЗС и промышленных объектах.

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