Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що окупанти знову атакували останній ТЦ мережі "Епіцентр" у місті. Працівники та відвідувачі закладу встигли своєчасно перейти в укриття після сигналу повітряної тривоги.

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За словами журналістки, окупанти застосували для обстрілу реактивний безпілотник "Герань-4". Експерти вилучили уламки ворожого БпЛА на місці влучання та проводять необхідні експертизи. Внаслідок вибуху суттєво розбито частину будівлі ТЦ, що спричинило серйозні майнові збитки. Загиблих чи важкопоранених немає, але одній із працівниць знадобилася медична допомога.

Ми були на місці прильоту. На жаль, це вже друга атака по останньому харківському "Епіцентру". Я нагадаю, що попередній було знищено вщент, і там було дуже багато загиблих,

– озвучила Черненко.

Кореспондентка зауважила, що на тлі регулярних обстрілів місцевих жителів закликають суворо дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог. У місті вже впроваджують оновлену диференційовану систему сповіщення про небезпеку, вона буде ще детальнішою, ніж та, що є зараз. Її вже використовують на певних АЗС і промислових об'єктах.

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