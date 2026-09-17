Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Що відомо про атаку?

Спочатку стало відомо про влучання у Слобідському районі Харкова. Попередньо, російський удар припав на торгівельний центр.

Згодом повідомили про атаку БпЛА по Основ'янському району. Там також зафіксували влучання у торгівельний центр.

Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється. На місцях працюють усі екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки. За попередніми даними, внаслідок удару по торгівельному центру в Основ'янському районі Харкова постраждалих немає.

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Нагадаємо, вночі 17 вересня Росія атакувала Одесу, внаслідок чого у місті пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Зокрема, один з ударів прийшовся по 19-поверхівці.

В іншому районі міста російська атака повністю зруйнувала приватний житловий будинок. Ще один приватний будинок, а також господарські споруди зазнали пошкоджень.

За попередніми даними, внаслідок ворожого удару постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей.

На місцях працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та допомагають постраждалим. Фахівці, зокрема, закривають вибиті вікна у пошкоджених будинках.

В Одесі також працюють оперативні штаби, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу.