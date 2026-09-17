Про це повідомляє очільник Одеської ОДА Сергій Лисак.

Що відомо про атаку?

Внаслідок нічної ворожої атаки в Одесі пошкоджена житлова 19-поверхівка. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та допомагають мешканцям.

В іншому районі міста зруйнований приватний житловий будинок. Ще один приватний будинок зазнав пошкоджень. Також руйнувань зазнали господарські споруди. Крім того, у місті зафіксували пошкодження інфраструктури.

Унаслідок російської атаки постраждали шестеро людей. Серед них – дві дитини.

На місцях продовжуються роботи з ліквідації наслідків атаки. Зокрема, фахівці закривають вибиті віконні отвори у пошкоджених будівлях. Також в Одесі продовжують працювати оперативні штаби, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу.

Одеса оговтується після нічної атаки / Фото Сергій Лисак