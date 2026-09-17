Об этом сообщает глава Одесской ОГА Сергей Лысак.

Что известно об атаке?

В результате ночной вражеской атаки в Одессе повреждено 19-этажное жилое здание. На месте работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия обстрела и помогают жителям.

В другом районе города разрушен частный жилой дом. Еще один частный дом получил повреждения. Также разрушениям подверглись хозяйственные постройки. Кроме того, в городе зафиксированы повреждения инфраструктуры.

В результате российской атаки пострадали шесть человек. Среди них – двое детей.

На местах продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. В частности, специалисты закрывают выбитые оконные проемы в поврежденных зданиях. Также в Одессе продолжают работать оперативные штабы, где жители могут получить необходимую помощь.

Одесса приходит в себя после ночной атаки / Фото Сергей Лысак

Напомним, в ночь на 17 сентября Россия нанесла ракетный удар по Киеву и области. В результате атаки были зафиксированы повреждения в нескольких районах города. В частности, в Днепровском районе осколки повредили фасад и остекление трехэтажного офисного здания, выбили окна в жилых домах, а также упали на территорию складских помещений и вблизи АЗС.

В Святошинском районе зафиксировано попадание в нежилое здание, а в Соломенском – разрушено складское здание, пожара не последовало. В результате российской атаки пострадали 12 человек, среди них двое детей в возрасте 10 и 12 лет; девять пострадавших были госпитализированы.