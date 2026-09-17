Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко.

Что известно об атаке?

После российской атаки на Киев число пострадавших в столице возросло до 12 человек. Среди пострадавших – двое детей в возрасте 10 и 12 лет. На данный момент известно, что один ребенок находится в больнице.

Всего в стационарах киевских больниц находятся 9 пострадавших. Медики госпитализировали пятерых раненых.

Информация о состоянии людей, пострадавших в результате атаки, может обновляться. Специалисты продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.

Спасательные и коммунальные службы также работают на местах, где в результате российской атаки возникли повреждения.

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Напомним, в ночь на 17 сентября Россия нанесла ракетный удар по Киеву и области, применив, в частности, баллистическое вооружение. Во время атаки в столице прогремела серия мощных взрывов, а также существовала угроза запуска ракет "Кинжал" с истребителя МиГ-31К.

По данным мониторинговых сообществ, пуски ракет могли осуществляться как минимум с трех направлений – из Курской, Воронежской и Брянской областей.

В результате атаки в Киеве зафиксированы повреждения в нескольких районах города. В частности, в Днепровском районе осколки повредили фасад и остекление трехэтажного офисного здания, выбили окна в жилых домах, а также упали на территории складских помещений и вблизи АЗС.

В Святошинском районе зафиксировано попадание в нежилое здание, а в Соломенском – разрушено складское здание, пожара не последовало. В результате российской атаки пострадали 12 человек, среди них двое детей в возрасте 10 и 12 лет, девять пострадавших госпитализировали.

Кроме того, в некоторых районах столицы зафиксированы проблемы с водоснабжением и снижение давления воды, в частности на Левом берегу, а специалисты выясняют причины.