Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко.
Що відомо про атаку?
Після російської атаки на Київ кількість постраждалих у столиці зросла до 12 людей. Серед постраждалих – двоє дітей віком 10 та 12 років. Наразі відомо, що одна дитина перебуває у лікарні.
Загалом у стаціонарах київських лікарень знаходяться 9 постраждалих. Медики госпіталізували п'ятьох поранених.
Інформація про стан людей, які постраждали внаслідок атаки, може оновлюватися. Фахівці продовжують надавати необхідну медичну допомогу.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Рятувальні та комунальні служби також працюють на місцях, де внаслідок російської атаки виникнули пошкодження.
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Нагадаємо, у ніч проти 17 вересня Росія завдала ракетного удару по Києву та області, застосувавши, зокрема, балістичне озброєння. Під час атаки у столиці пролунала низка потужних вибухів, а також існувала загроза запуску ракет "Кинджал! із винищувача МіГ-31К.
За даними моніторингових спільнот, пуски ракет могли здійснюватися щонайменше з трьох напрямків – Курської, Воронезької та Брянської областей.
Унаслідок атаки в Києві зафіксували пошкодження у кількох районах міста. Зокрема, у Дніпровському районі уламки пошкодили фасад і скління триповерхової офісної будівлі, вибили вікна у житлових будинках, а також впали на території складських приміщень та поблизу АЗС.
У Святошинському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю, а в Солом’янському – зруйновано складську будівлю, без подальшої пожежі. Внаслідок російської атаки постраждали 12 людей, серед них двоє дітей віком 10 та 12 років, дев’ятьох постраждалих госпіталізували.
Крім того, у частині столиці зафіксували проблеми з водопостачанням і зниження тиску води, зокрема на Лівому березі, а фахівці встановлюють причини.