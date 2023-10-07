В репортаже жители Грозы эмоционально реагируют на российский ракетный удар. Они не скрывают отчаяния, слез и горя.
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Так, жительница Ольга рассказала, что ракетный удар произошел, когда происходило чествование военнослужащего Андрея, отдать честь которому пришли его сын и жена.
В одном доме 5 гробов
В другой семье Пантелеевых, говорит Ольга, от удара погибли мама, папа, бабушка, дедушка и четверо детей.
Есть дом у нас, там будет пять гробов сразу: бабушка, дедушка, их дочь, невестка и сваты… Все будут там, нет никого,
– рассказывает женщина.
Еще одна жительница Валентина говорит, что кафе, в котором должно было пройти прощание с военным Андреем, было закрыто, но ради этого поминок его открыли.
Удар произошел сразу, как люди вошли в кафе
"Кафе не работало. Попросили хозяина, чтобы открыли и приготовили там обед. Люди пришли на поминки. У них очень много родственников, очень много! И именно в эту минуту, когда они зашли, сразу ракету бросили! Они не успели, наверное, и за столы сесть", – говорит она.
Валентина рассказала, что поскольку село небольшое, то жестокий российский удар коснулся едва ли не каждого жителя.
Все там, все. И подружка у меня на работе работала, родственники у нее. У нее погибла дочь, сынишка, и внучек, и муж. Все погибли, вся семья! Они родственники были, и все были там,
– рассказывает она.
Ольга отметила, что село Гроза маленькое, но дружное.
Главное об ужасном теракте россиян
- Российские оккупационные войска ударили из "Искандеров" по поселку Харьковской области 5 октября в обед. В селе Гроза как раз проходили поминальные мероприятия за военнослужащим в кафе – туда и попала вражеская ракета. Вероятно, это был наведенный удар.
- В результате атаки погибли 52 человека. Судьба еще трех человек остается неизвестной.