В репортаже жители Грозы эмоционально реагируют на российский ракетный удар. Они не скрывают отчаяния, слез и горя.

Смотрите также "Лучше бы я умер": что говорят жители села Гроза после ракетного удара

Так, жительница Ольга рассказала, что ракетный удар произошел, когда происходило чествование военнослужащего Андрея, отдать честь которому пришли его сын и жена.

В одном доме 5 гробов

В другой семье Пантелеевых, говорит Ольга, от удара погибли мама, папа, бабушка, дедушка и четверо детей.

Есть дом у нас, там будет пять гробов сразу: бабушка, дедушка, их дочь, невестка и сваты… Все будут там, нет никого,

– рассказывает женщина.

Еще одна жительница Валентина говорит, что кафе, в котором должно было пройти прощание с военным Андреем, было закрыто, но ради этого поминок его открыли.

Удар произошел сразу, как люди вошли в кафе

"Кафе не работало. Попросили хозяина, чтобы открыли и приготовили там обед. Люди пришли на поминки. У них очень много родственников, очень много! И именно в эту минуту, когда они зашли, сразу ракету бросили! Они не успели, наверное, и за столы сесть", – говорит она.

Валентина рассказала, что поскольку село небольшое, то жестокий российский удар коснулся едва ли не каждого жителя.

Все там, все. И подружка у меня на работе работала, родственники у нее. У нее погибла дочь, сынишка, и внучек, и муж. Все погибли, вся семья! Они родственники были, и все были там,

– рассказывает она.

Ольга отметила, что село Гроза маленькое, но дружное.

Главное об ужасном теракте россиян