Всего в больнице сейчас находится 6 пострадавших детей. Об этом рассказал главный врач областной детской больницы Юрий Борзенко.

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У детей повреждения спинного мозга

"Дети средней тяжести. Два мальчика, которые тяжелые, у них средние перспективы. У них повреждение спинного мозга, скорее всего. Это покажет время", – отметил врач.

Также, по его словам, ребенок, которого готовят на вторую операцию, в более тяжелом состоянии.

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