Всего в больнице сейчас находится 6 пострадавших детей. Об этом рассказал главный врач областной детской больницы Юрий Борзенко.
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У детей повреждения спинного мозга
"Дети средней тяжести. Два мальчика, которые тяжелые, у них средние перспективы. У них повреждение спинного мозга, скорее всего. Это покажет время", – отметил врач.
Также, по его словам, ребенок, которого готовят на вторую операцию, в более тяжелом состоянии.
Удар по кафе в Запорожье
- 20 августа российские войска неоднократно атаковали село Малокатериновка в Запорожском районе. Шестеро детей в возрасте от 10 до 17 лет пострадали, а также взрослые.
- В результате удара погиб 14-летний Дмитрий Гречаник, ему должно было исполниться 15 лет 25 сентября.
- Среди раненых трое парней 2006, 2007 и 2010 годов рождения, а также девушка 2013 года рождения.