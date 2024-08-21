Загалом у лікарні наразі перебуває 6 постраждалих дітей. Про це розповів головний лікар обласної дитячої лікарні Юрій Борзенко.

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У дітей пошкодження спинного мозку

"Діти середньої важкості. Два хлопчика, які важкі, у них середні перспективи. У них пошкодження спинного мозку, скоріш за все. Це покаже час", – зазначив лікар.

Також, за його словами, дитина, яку готують на другу операцію, у більш важкому стані.

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