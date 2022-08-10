В сети распространили кадры поврежденного Каховского моста, передает 24 канал. Видео снято на мосту через дамбу Каховской ГЭС, которая находится под оккупацией россиян.
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На обнародованных кадрах видны сквозные повреждения дорожного полотна и ограды моста. Вторая половина ролика – видео, снятое с дрона, которое дает общую картинку разрушений.
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Что известно об ударе по Каховскому мосту
Ранее военные оперативного командования "Юг" подтвердили удары по этому мосту, заявив, что ВСУ удерживают огневой контроль над транспортно-логистическими путями на временно оккупированных частях Херсонской области.
Военные утверждают, что ракетный удар сделал мост "непригодным для использования". Вероятно, говорится о тяжелой технике.
Для российской оккупационной группировки на правом берегу Днепра есть 4 ключевых моста:
- Антоновский железнодорожный мост,
- Антоновский автомобильный мост,
- мост возле Каховской ГЭС,
- Дарьевский мост через Ингулец.
По каждому из этих мостов ВСУ наносят удары.
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