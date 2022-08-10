У мережі поширили кадри пошкодженого Каховського мосту, передає 24 канал. Відео відзняте на мосту через дамбу Каховської ГЕС, яка перебуває під окупацією росіян.

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На оприлюднених кадрах видно наскрізні ушкодження дорожнього полотна та огорожі мосту. Друга половина ролика – відео, зняте з дрона, яке дає загальну картинку руйнувань.

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Що відомо про удар по Каховському мосту

Раніше військові оперативного командування "Південь" підтвердили удари по цьому мосту, заявивши, що ЗСУ утримують вогневий контроль над транспортно-логістичними шляхами на тимчасово окупованих частинах Херсонської області.

Військові стверджують, що ракетний удар зробив міст "непридатним для використання". Ймовірно, мовиться про важку техніку.

Для російського окупаційного угруповання на правому березі Дніпра є 4 ключові мости:

Антонівський залізничний міст,

Антонівський автомобільний міст,

міст біля Каховської ГЕС,

Дар'ївський міст через Інгулець.

По кожному з цих мостів ЗСУ завдають ударів.