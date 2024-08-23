В МВД Украины сообщили, что враг ударил по зданию сельского совета. Сейчас в Казачьей Лопани до сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы.

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Спасатели достали тело женщины

Российская оккупационная армия регулярно обстреливают поселок, который расположен в считанных километрах от границы. Местные власти сообщали, что три человека находятся под завалами. Впоследствии стало известно, что одну женщину с легкими повреждениями удалось спасти.

Однако впоследствии спасатели достали тело еще одной женщины.

Харьковская область. Сотрудники ГСЧС изъяли тело погибшей женщины из-под завалов разрушенного здания в Казачьей Лопани,

– сообщили в ведомстве.

Под завалами возможно находится еще один человек. Известно об 1 погибшей и 1 пострадавшей.

Утром 23 августа российские войска также нанесли авиаудар по поселку Казачья Лопань. В результате удара разрушены два частных дома и несколько хозяйственных построек. Информация о пострадавших пока не поступала.