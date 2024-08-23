Россияне регулярно бьют по Казачьей Лопани на Харьковщине, ведь она совсем рядом с границей. Ее даже называют пограничным форпостом Харьковщины. К сожалению, во время последнего удара погибли две женщины.

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В Казачьей Лопани заблокированы тела погибших

Завершились вторые сутки поисково-спасательной операции в Казачьей Лопани. В течение всего дня спасатели ГСЧС вместе с жителями поселка, старостой и работниками Дергачевского городского совета разбирали завалы разрушенного здания местной администрации. Из-за чрезвычайной активности вражеских FPV-дронов и угрозы артиллерийских ударов спецтехнику к процессу привлечь не удалось,

– сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.

Он подчеркнул: во время поисковых работ были обнаружены тела двух местных жительниц, которые помогали в работе старостинского округа. Теперь их тела должны деблокировать и передать родным для захоронения.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Российские преступления против мирного населения не имеют никаких оправданий. Наши Вооруженные силы отомстят за каждого и каждую!" – написал Задоренко.

24 Канал также выражает соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!

Оккупанты совершают военные преступления

19 августа россияне три часа били по Казачьей Лопани из танка. Было нанесено не менее 10 ударов.

К слову, теперь проще заставить отвечать россиян за военные преступления, ведь Украина ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда.