Украина ратифицировала Римский статут

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, против проголосовал один парламентарий, воздержались 22 и не голосовали 24.

Народным депутатам перед голосованием передали письма поддержки от Генштаба и Буданова. Очень тяжелая дискуссия была во время рассмотрения. Было много выступлений и за, и против,

– написал он.

Что такое Римский статут

Римский статут основал Международный уголовный суд для преследования за тяжкие международные преступления: геноцид, военные преступления и преступления против человечности. В условиях войны с Россией его принятие более чем актуально, ведь россияне непрерывно совершают военные преступления.