Украина ратифицировала Римский статут
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, против проголосовал один парламентарий, воздержались 22 и не голосовали 24.
Народным депутатам перед голосованием передали письма поддержки от Генштаба и Буданова. Очень тяжелая дискуссия была во время рассмотрения. Было много выступлений и за, и против,
– написал он.
Что такое Римский статут
Римский статут основал Международный уголовный суд для преследования за тяжкие международные преступления: геноцид, военные преступления и преступления против человечности. В условиях войны с Россией его принятие более чем актуально, ведь россияне непрерывно совершают военные преступления.