Украина еще в 2000 году признала юрисдикцию Международного уголовного суда, однако не ратифицировала Римский статут. В Офисе президента отмечают, что соответствующее решение не изменит законодательство, а лишь дополнит его.

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Совещание по ратификации Римского статута

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая и Генеральный прокурор Украины Андрей Костин 8 июня провели межведомственное совещание по ратификации Римского статута. На совещании присутствовали представители министерств обороны, юстиции, иностранных и внутренних дел, СБУ, ГУР и Нацполиции.

Обсудили необходимость ратификации Римского статута для увеличения усилий Украины по привлечению к ответственности российских преступников, укрепления дипломатической позиции Украины, а также выполнения евроинтеграционных и двусторонних договоренностей,

– сообщили в ОП.

Отмечается, что участники встречи согласились относительно отсутствия рисков ратификации устава.

Встреча по ратификации Римского статута Украиной / Офис президента

Офис президента отмечает, что юрисдикция МКС не меняет национальную юрисдикцию, а лишь дополняет ее. Международный уголовный суд принимает к рассмотрению дела только в тех случаях, когда национальные суды государства не могут или не желают обеспечить ответственность за конкретные преступления.

Почему ратификация до сих пор не состоялась

В марте 2023 года тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов объяснял, что с 2014 года в Украине продолжаются боевые действия, именно поэтому Украина опасалась, что военные будут подпадать под действие Римского статута. Однако он отметил, что вопросом занимаются.

Стоит указать, что в соглашении по безопасности, которое Украина подписала с Германией, указано, что наше государство подпишет Римский статут, а также проведет ряд других реформ.

Отметим! Римский статут устанавливает четыре основных международных преступления: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. Как только какое-то государство становится участником Римского статута, оно принимает юрисдикцию Суда в отношении прописанных преступлений.