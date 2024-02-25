Перед тем Украина уже подписала подобные договоры подобные договоры с Великобританией, Францией и Германией. Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что все они отличаются определенными деталями, но предусматривают несколько одинаковых принципиальных вещей.

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Что предусмотрено в соглашениях по безопасности

Прежде всего во всех документах говорится о военной поддержке, но самое главное – там четко указан факт территориальной целостности Украины в пределах 1991 года. К тому же говорится не только о признании границ этого года, а о том, что страны готовы оказывать помощь Украине для их восстановления.

Более того, в договоре с Францией предусмотрено, что страна будет помогать нам развивать армию до тех пор, пока она не сможет восстановить целостность Украины в общепринятых пределах.

Это означает, что пути назад нет, потому что такое количество стран подписали документ. После этого договориться с Владимиром Путиным о других границах уже не получится,

– подчеркнул политтехнолог.

В соглашении с Германией можно отметить большую реформу, которую Украина должна провести внутри своего государства. В частности предусмотрено, что наша страна подпишет Римский статут. Германия готова все это финансировать, поэтому такая помощь очень полезна.

"Кажется, будто нам ставят требования по реформам, но украинцы сами понимают, что они нужны и хотят их провести, приблизиться к стандартам Европы", – добавил Михаил Шейтельман.

Что известно о соглашениях по безопасности Украины