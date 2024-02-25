Перед тим Україна вже підписала подібні договори з Великою Британією, Францію та Німеччиною. Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що всі вони відрізняються певними деталями, але передбачають кілька однакових принципових речей.
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Що передбачено у безпекових угодах
Найперше в усіх документах мовиться про військову підтримку, але найголовніше – там чітко вказаний факт територіальної цілісності України у межах 1991 року. До того ж мовиться не лише про визнання кордонів цього року, а про те, що країни готові надавати допомогу Україні для їхнього відновлення.
Ба більше, у договорі з Францією передбачено, що країна допомагатиме нам розвивати армію доти, доки вона не зможе відновити цілісність України у загальноприйнятих межах.
Це означає, що шляху назад немає, бо така кількість країн підписали документ. Після цього домовитися з Владіміром Путіним про інші кордони вже не вийде,
– наголосив політтехнолог.
В угоді з Німеччиною можна відзначити велику реформу, яку Україна має провести всередині своєї держави. Зокрема передбачено, що наша країна підпише Римський статут. Німеччина готова все це фінансувати, тому така допомога є дуже корисною.
"Здається, ніби нам ставлять вимоги щодо реформ, але українці самі розуміють, що вони потрібні й хочуть їх провести, наблизитись до стандартів Європи", – додав Михайло Шейтельман.
Що відомо про безпекові угоди України
- Перші безпекові угоди Україна підписала з Великою Британією, Францією та Німеччиною. Під час Мюнхенської конференції Данія також висловила бажання приєднатися до цих зобов'язань. Глава данського уряду Метте Фредріксен сказала Володимиру Зеленському, що країни Північної Європи готові до підписання безпекових угод. Вони не перестануть діяти навіть, якщо в цих країнах зміниться влада.
- Безпекові угоди укладають терміном на 10 років. Цей документ передбачає підтримку України у різних сферах. Наприклад, з Великою Британією погодили забезпечення обороноздатності України, внесок у розвиток морського флоту, навчальні програми щодо захисту критичної інфраструктури, політичне співробітництво, залучення до післявоєнної відбудови.
- У другу річницю повномасштабного вторгнення Володимир Зеленский підписав безпекову угоду з Канадою та Італією. Глави урядів цих країн особисто прибули до Києва. У документах передбачено військову підтримку, реагування на повторну агресію Росії, співпрацю в галузях оборони.