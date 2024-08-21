Україна ратифікувала Римський статут

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, проти проголосував один парламентар, утримались 22 і не голосували 24.

Народним депутатам перед голосуванням передали листи підтримки від Генштабу та Буданова. Дуже важка дискусія була під час розгляду. Було багато виступів і за, і проти,

– написав він.

Що таке Римський статут

Римський статут заснував Міжнародний кримінальний суд для переслідування за найтяжчі міжнародні злочини: геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності. В умовах війни з Росією його ухвалення більш ніж актуальне, адже росіяни неперервно вчиняють воєнні злочини.