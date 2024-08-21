Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враги атаковали поселок ориентировочно в 12:25 21 августа. Под завалами находились три человека.

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Спасатели вытащили из-под завалов женщину

Олег Синегубов заявил в 17:52 21 августа, что женщину с легкими повреждениями удалось деблокировать.

На видео ГСЧС – первые секунды спасения 56-летней женщины из-под завалов в Казачьей Лопани,

– заявил глава Дергачевской городской военной администрации.

Вячеслав Задоренко объяснил, что женщину удалось вытащить после нескольких часов титанического труда спасателей, полицейских и работников коммунальных служб.

Спасатели показали, как вытащили из-под завалов живую жительницу: смотрите видео

"Женщина жива и физически почти невредима, получила сильный психологический стресс", – отметил чиновник.

Спасатели ориентировочно в 18:23 21 августа написали, что под завалами еще могут находиться люди.

Момент спасения жительницы из-под завалов: смотрите видео

Уже в 21:34 Вячеслав Задоренко объяснил, что из-за постоянных обстрелов с заходом солнца поисково-спасательную операцию пришлось приостановить, чтобы сохранить жизни людей.

"Разбор завалов продолжится завтра утром", – отметил чиновник.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что Россия ударила по поселку ракетой. Из-за высокой угрозы повторных ударов местную администрацию передислоцируют вглубь области.