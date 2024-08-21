Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вороги атакували селище орієнтовно о 12:25 21 серпня. Під завалами перебували троє людей.

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Рятувальники витягнули з-під завалів жінку

Олег Синєгубов заявив о 17:52 21 серпня, що жінку з легкими ушкодженнями вдалось деблокувати.

На відео ДСНС – перші секунди порятунку 56-річної жінки з-під завалів у Козачій Лопані,

– заявив глава Дергачівської міської військової адміністрації.

В'ячеслав Задоренко пояснив, що жінку вдалося витягнути після декількох годин титанічної праці рятувальників, поліцейських і працівників комунальних служб.

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"Жінка жива та фізично майже неушкоджена, отримала сильний психологічний стрес", – зазначив посадовець.

Рятувальники орієнтовно о 18:23 21 серпня написали, що під завалами ще можуть перебувати люди.

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Вже о 21:34 В'ячеслав Задоренко пояснив, що через постійні обстріли із заходом сонця пошуково-рятувальну операцію довелося призупинити, щоб зберегти життя людей.

"Розбір завалів продовжиться завтра зранку", – зазначив посадовець.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що Росія вдарила по селищу ракетою. Через високу загрозу повторних ударів місцеву адміністрацію передислокують вглиб області.