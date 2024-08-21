Нагадаємо, що це не перший удар Росії по населеному пункту. Раніше окупанти розстріляли селище Козача Лопань на Харківщині з танка.

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Що відомо про удар по Козачій Лопані

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 12:25 російські війська вдарили по селищу Козача Лопань Дергачівської громади.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю сільської ради. Також є інформація, що під завалами перебувають троє людей.



Наразі на місці удару працюють всі профільні служби. Синєгубов також зауважив, що є загроза повторних ударів.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що від 24 лютого 2022 року, Росія уразила 11 879 об'єктів на території України, більшість з яких цивільні. Було здійснено 9 590 ракетних та 13 997 дронових ударів.