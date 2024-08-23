Росіяни регулярно б'ють по Козачій Лопані на Харківщині, адже вона зовсім поруч із кордоном. Її навіть називають прикордонним форпостом Харківщини. На жаль, під час останнього удару загинули двоє жінок.

Дивіться також Перші хвилини порятунку жінки з-під завалів у Козачій Лопані показали рятувальники

У Козачій Лопані заблоковані тіла загиблих

Завершилася друга доба пошуково-рятувальної операції у Козачій Лопані. Протягом усього дня рятувальники ДСНС разом з жителями селища, старостою та працівниками Дергачівської міської ради розбирали завали зруйнованої будівлі місцевої адміністрації. Через надзвичайну активність ворожих FPV-дронів та загрозу артилерійських ударів спецтехніку до процесу залучити не вдалося,

– повідомив В'ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.

Він підкреслив: під час пошукових робіт були виявлені тіла двох місцевих мешканок, які допомагали у роботі старостинського округу. Тепер їхні тіла мають деблокувати та передати рідним для поховання.

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Російські злочини проти мирного населення не мають жодних виправдань. Наші Збройні сили помстяться за кожного та кожну!" – написав Задоренко.

24 Канал також висловлює співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять!

Окупанти вчиняють воєнні злочини

19 серпня росіяни три години гатили по Козачій Лопані з танка. Було завдано не менше 10 ударів.

До слова, тепер простіше змусити відповідати росіян за воєнні злочини, адже Україна ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду.