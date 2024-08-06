Ночью враг атаковал Киевскую область с помощью ракет и ударных дронов, а по состоянию на утро стало известно о последствиях атаки.

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Повреждено здание Центра развития ребенка

В здании есть значительные повреждения, сообщают журналисты "Киев24".

"В офисном здании на Киевщине, которое пострадало от ночной атаки россиян, расположен центр коррекции и развития ребенка", – говорится в сообщении.



В Центре повреждено имущество, выбиты окна / Фото "Киев 24"



В здании фиксируют повреждения / Фото "Киев 24"

Все 5 кабинетов имеют повреждения

Отмечают, что заведение планировало возобновить работу с 1 сентября, однако повреждения зафиксированы во всех 5 кабинетах: выбиты стекла, взрывной волной вынесло оконные рамы, поврежден потолок.

Повреждения в области

Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко у себя в телеграмме сообщил, что попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших в результате атаки в Киевской области – нет.

По данным ОВА, на местах падения обломков сбитых вражеских целей работают оперативные группы.

По состоянию на 8:00 зафиксировано повреждение:

многоквартирного дома – выбиты окна на первом и втором этаже, где расположены нежилые помещения;

двух АЗС – выбитые окна, посеченные фасады;

многоэтажного здания с офисными помещениями – выбиты двери, окна, посеченный фасад.

Также взрывной волной поврежден дом лесника.