Вночі ворог атакував Київщину за допомогою ракет та ударних дронів, а станом на ранок стало відомо про наслідки атаки.

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Пошкоджено будівлю Центру розвитку дитини

У будівлі є значні пошкодження, повідомляють журналісти "Київ24".

"В офісній будівлі на Київщині, яка постраждала від нічної атаки росіян, розташований центр корекції та розвитку дитини", – ідеться у повідомленні.



У Центрі пошкоджено майно, вибиті вікна / Фото "Київ 24"



У будівлі фіксують пошкодження / Фото "Київ 24"

Усі 5 кабінетів мають пошкодження

Зазначають, що заклад планував відновити роботу з 1 вересня, однак пошкодження зафіксовані у всіх 5 кабінетах: вибито скло, вибуховою хвилею винесло віконні рами, пошкоджено стелю.

Пошкодження в області

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у себе в телеграмі повідомив, що влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих унаслідок атаки в Київській області – немає.

За даними ОВА, на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей працюють оперативні групи.

Станом на 8:00 зафіксовано пошкодження:

багатоквартирного будинку – вибиті вікна на першому та другому поверсі, де розташовані нежитлові приміщення;

двох АЗС – вибиті вікна, посічені фасади;

багатоповерхової будівлі з офісними приміщеннями – вибиті двері, вікна, посічений фасад.

Також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника.