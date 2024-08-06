У Київській обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки атаки. Повітряна тривога в регіоні тривала з 22:58 5 серпня по 01:06 6 серпня.

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Що відомо про наслідки атаки росіян на Київщину

Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено,

– заявили в ОВА.

За даними влади, люди не постраждали.

Проте оперативні групи станом на 8 годину 6 серпня працювали на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей. У ОВА повідомили, що станом на 8 ранку 6 серпня пошкоджені:

багатоквартирний будинок. Там вибиті вікна на першому та другому поверсі, де розташовані нежитлові приміщення;

дві заправки – вибиті вікна, посічені фасади;

багатоповерхові будівлі з офісними приміщеннями – вибиті двері, вікна, посічений фасад.

Також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника. Пожежі на місцях падіння уламків відсутні,

– пояснили в ОВА.

Влада запевнила, що оперативні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Яку вирву утворив уламок на Київщині

Видання "КИЇВ24" розповіло, що внаслідок падіння уламків на Київщині біля дороги, що веде до столиці, утворилась вирва. Діаметр вирви – орієнтовно 2 метри.

Також вибухова хвиля посікла дерева поруч та відбійники. На самій дорозі – тріснула бетонна плита.

Окрім того, у лісі журналісти помітили сліди пожежі та дим.

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