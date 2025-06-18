Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Что известно об обвале дома в Киеве

В Соломенском районе в одном из домов, который был поврежден из-за вражеской атаки 17 июня, произошло разрушение внутренних конструкций

В частности, в 5-этажке упал пролет на лестнице между верхними этажами,

– указали власти.

Как сообщает городская госадминистрация, пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 5 человек. Аварийные бригады работают на месте.

Заметим, что вечером 18 июня спасатели завершили поисковые работы в Соломенском районе Киева. Операция длилась почти 40 часов, работали даже ночью. Однако разбор конструкций все еще продолжается.

Всего в столице в результате российского обстрела 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения.

Из-под завалов удалось спасти 2 человек, еще около 50 деблокировали из квартир и подъездов. Более 200 людям помогли психологи, прямо на месте.