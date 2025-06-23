В КПИ имени Игоря Сикорского очертили последствия атаки. Говорят, что пострадавших среди работников учебного заведения и студентов нет. Впрочем, есть разрушения, передает 24 Канал.

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Как выглядит кампус КПИ после атаки 23 июня

В частности, повреждениям подверглись:

спорткомплекс;

несколько учебных корпусов;

четыре общежития

В университете опровергли информацию, которую распространили в некоторых новостных каналах о пожаре здания КПИ. Там отметили, что пожар был в здании, которое не принадлежит университету.

В общем атака россиян нанесла заведению миллионные убытки.

Последствия удара по объектам КПИ / Фото Facebook университета

Напомним, что в результате удара по Киеву обвалился подъезд пятиэтажного дома в Шевченковском районе. Из-под завалов по состоянию на 10:00 достали тела 6 погибших. Количество жертв может возрасти, ведь поисково-спасательные работы продолжаются.

Отметим, что в целом в ночь на 23 июня противник атаковал 368 средствами воздушного нападения: 352 ударными БGЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 5 крылатыми ракетами "Искандер".