Сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

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Что известно об атаке на Киев

По словам Игната, главным направлением удара россиян этой ночью был Киев.

По баллистике, основная масса тоже летела на Киев – это девять баллистических ракет "Искандер-М" или KN-23, и из них две трети было перехвачено противовоздушной обороной. Это довольно высокий показатель. Знаем, что враг свою баллистику модернизирует, но сегодня шесть из девяти ракет были сбиты ПВО,

– отметил Игнат.

Он также добавил, что вражеские дроны летели большими группами с разных направлений.

"Летят дроны большими стаями с разных направлений. Обходили они столицу тоже с разных направлений – и с севера, и с запада, с востока, с полудня. Поэтому собственно было очень слышно, очень громко, именно против БпЛА, как собственно и взрывы, которые были в результате работы ПВО", – заявил представитель Воздушных сил.

Напомним, что в результате атаки на Киев пострадали 15 человек. Также повреждены жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах.