Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Смотрите также Били дронами, баллистикой и крылатыми ракетами: все о последствиях массированной атаки 6 июня

Полицейские зафиксировали первые минуты после вражеского удара по дому

Правоохранители опубликовали первые минуты с бодикамер патрульных после вражеского удара по жилому дому в Соломенском районе.

Момент после обстрела столицы: смотрите видео патрульной полиции

Сотрудники патрульной полиции и спасатели помогали людям покинуть дома, сопровождали их до безопасного места.

Мы оказывали необходимую помощь и обеспечивали подъезд спецтранспорта,

– рассказали правоохранители.

Они призвали украинцев соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги. "Не игнорируйте сигналы – укрытия спасают жизни", – подчеркнули полицейские.

Что известно о вражеском ударе по Киеву 6 июня

В ночь на 6 июня россияне в целом запустили по Украине 452 средства воздушного нападения. "По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 406 средств воздушного нападения противника по всей территории страны", – объяснили в Воздушных силах.

В Киеве пострадали 6 районов, погибли 4 человека. В результате атаки пострадали по меньшей мере 20 человек, среди них – ребенок. Среди последствий российского обстрела столицы:

В Соломенском районе возник пожар в нежилой зоне. Его удалось ликвидировать, спасены 3 человека.

возник пожар в нежилой зоне. Его удалось ликвидировать, спасены 3 человека. В Дарницком районе зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей по меньшей мере на трех локациях, в частности детской площадке. Предварительно, там без жертв и пострадавших.

зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей по меньшей мере на трех локациях, в частности детской площадке. Предварительно, там без жертв и пострадавших. В Голосеевском районе возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры, повреждено учебное заведение. Также произошло падение обломков сбитых целей возле АЗС.

возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры, повреждено учебное заведение. Также произошло падение обломков сбитых целей возле АЗС. В Деснянском районе обнаружены обломки сбитого вражеского БПЛА на открытой территории.

обнаружены обломки сбитого вражеского БПЛА на открытой территории. В Шевченковском районе в результате вражеской атаки возник пожар в зоне нежилой застройки.

в результате вражеской атаки возник пожар в зоне нежилой застройки. В Днепровском районе зафиксированы значительные повреждения АЗС и падение обломков на открытой территории.

К ликвидации последствий атаки на столицу привлекались 254 спасатели, кинологические расчеты, психологи, 53 единицы техники ГСЧС и волонтеры Украинского Красного Креста.