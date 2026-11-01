"Минус" для ПВО на 70 миллионов долларов: в Ростовской области поразили ракетный комбинат

Об успешной дальнобойной операции сообщил Владимир Зеленский.

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Какие объекты России удалось поразить?

Украинские средства поражения дальнего действия достигли объектов российского военно-промышленного комплекса и систем противовоздушной обороны в Ростовской области.

В частности, под удар попал комбинат "Каменский" – предприятие российского ОПК, занимающееся производством ракет. Поражение такого объекта имеет значение для ослабления производственных возможностей России в сфере вооружений.

Кроме того, украинские силы поразили комплекс "Панцирь-С2" и командно-штабную машину системы С-400 "Триумф". Общую стоимость этих объектов ПВО оценивают примерно в 70 миллионов долларов.

Мы справедливо защищаемся от российской агрессии и делаем все, чтобы уменьшить возможности России продолжать ее– подчеркнул президент.

Напомним, в ночь на 1 ноября беспилотники массированно атаковали НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"в в российском городе Кстово Нижегородской области.

Около часа ночи по московскому времени местные жители начали сообщать о серии мощных взрывов. Первые сообщения о поражении именно НПЗ появились около четырех утра, их сопровождали многочисленные видео очевидцев.

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На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар с несколькими очагами возгорания, а над городом поднялся густой черный дым. По состоянию на пять утра атака, по сообщениям местных каналов, продолжалась, а в городе раздавались новые взрывы. Из-за угрозы с воздуха Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов в Нижнем Новгороде и других регионах Приволжского федерального округа.

"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России с проектной мощностью около 17 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает до 11% российского производства бензина и является важным узлом поставок топлива в центральные регионы страны, в частности в Москву, а также для нужд российской армии.