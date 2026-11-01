"Мінус" ППО на 70 мільйонів доларів: у Ростовській області уразили ракетний комбінат

Про успішну далекобійну операцію повідомив Володимир Зеленський.

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Які об'єкти Росії вдалося уразити?

Українські далекобійні засоби ураження дісталися об'єктів російського військово-промислового комплексу та систем протиповітряної оборони у Ростовській області.

Зокрема, під удар потрапив комбінат "Каменський" – підприємство російського ОПК, залучене до виробництва ракет. Ураження такого об'єкта має значення для послаблення виробничих можливостей Росії у сфері озброєння.

Крім того, українські сили уразили комплекс "Панцир-С2" та командно-штабну машину системи С-400 "Тріумф". Загальну вартість цих об'єктів ППО оцінюють приблизно у 70 мільйонів доларів.

Справедливо захищаємося від російської агресії та робимо все, щоб зменшити можливості Росії її продовжувати– наголосив президент.

Нагадаємо, у ніч на 1 листопада безпілотники масовано атакували НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у російському місті Кстово Нижегородської області.

Близько першої години ночі за московським часом місцеві жителі почали повідомляти про серію потужних вибухів. Перші повідомлення про ураження саме НПЗ з'явилися близько четвертої ранку, їх супроводжували численні відео очевидців.

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На території підприємства спалахнула масштабна пожежа з кількома осередками займання, а над містом здійнявся густий чорний дим. Станом на п'яту ранку атака, за повідомленнями місцевих каналів, тривала, а в місті лунали нові вибухи.

Через загрозу з повітря Росавіація запровадила тимчасові обмеження на роботу аеропортів у Нижньому Новгороді та інших регіонах Приволзького федерального округу.

"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії з проєктною потужністю близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод забезпечує до 11% російського виробництва бензину та є важливим вузлом постачання пального до центральних регіонів країни, зокрема Москви, а також для потреб російської армії.