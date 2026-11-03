Погибли 33 человека, еще 50 пропали без вести: россияне сами показали, как бомбят школу в Камышевахе

Тем временем в российских телеграм-каналах публикуют видео циничной атаки и оправдывают свое преступление.

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Российские военные цинично оправдывают военное преступление

Российские военные заявили, что сбросили на Камышуваху тяжелую трехтонную бомбу ФАБ-3000 с управляемым модулем УМПК.

Захватчики сообщили о якобы уничтожении "пункта временной дислокации 128-й отдельной горно-штурмовой бригады".

"Три тонны чугуна и взрывчатки стерли в пыль базу противника на Запорожском направлении вместе с боевиками", – беззастенчиво заявил путинский пропагандист Соловьев.

Момент преступления России против мирных жителей Камышувахи: смотрите видео

На самом деле многотонные авиационные снаряды попали в обычное хранилище, где от российского террора укрывались десятки мирных жителей поселка. Сейчас спасатели с помощью тяжелой инженерной техники делают все возможное, чтобы добраться до людей под обломками здания.

Сотрудникам ГСЧС удалось деблокировать и спасти пятерых раненых, которым оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Специалисты продолжают непрерывно разбирать железобетонные обломки, ведь масштаб разрушений укрытия является критическим. Поисковые работы сопровождаются постоянной угрозой новых авиационных ударов со стороны страны-террористки.