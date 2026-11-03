Загинули 33 людини, ще 50 зникли безвісти: росіяни самі показали, як бомблять школу у Комишевасі

Тим часом у російських телеграм-каналах публікують відео цинічної атаки і виправдовують свій злочин.

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Російські військові цинічно виправдовують воєнний злочин

Російські військові заявили, що скинули на Комишуваху важку тритонну бомбу ФАБ-3000 з керованим модулем УМПК.

Загарбники відзвітували про нібито знищення "пункту тимчасової дислокації 128 окремої гірсько-штурмової бригади".

"Три тонни чавуну та вибухівки стерли в пилюку базу противника на Запорізькому напрямку разом із бойовиками", – безсоромно заявив путінський пропагандист Соловйов.

Момент злочину Росії проти мирних мешканців Комишувахи: дивіться відео

Насправді багатотонні авіаційні снаряди поцілили у звичайне сховище, де від російського терору ховалися десятки цивільних мешканців селища. Наразі рятувальники за допомогою важкої інженерної техніки роблять усе можливе, щоб дістатися людей під уламками споруди.

Співробітникам ДСНС вдалося деблокувати та врятувати п'ятьох поранених осіб, яким оперативно надали необхідну медичну допомогу.

Фахівці продовжують безперервно розбирати залізобетонні уламки, адже масштаб руйнувань укриття є критичним. Пошукові роботи супроводжуються постійною загрозою нових авіаційних ударів з боку країни-терористки.