Об этом в четверг, 24 апреля, сообщили начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко и в Укрзализныце, передает 24 Канал. По предварительной информации, оккупанты использовали ФАБ-500 с УПМК.

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Что известно об атаке

Из-за российского обстрела повреждены окна и фасад здания железнодорожного вокзала, а также помещения почты, банка, 4 многоквартирных дома, гаражи, магазины и общественный транспорт.

Сейчас ответственные службы выясняют все последствия разрушений. Предварительно обошлось без пострадавших, а движение поездов осуществляется по графику.

Коммунальщики работают над ликвидацией повреждений инфраструктуры, контакт-центр города принимает заявления на обследование поврежденного жилья, чтобы люди смогли податься на помощь через "єВідновлення",

– отметил Гончаренко.

Напомним, вечером 8 апреля российская армия атаковала Краматорск дронами, под прицелом оказался многоквартирный дом. Пострадало 3 человека, среди них – ребенок.