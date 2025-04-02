Враг попытался прорвать оборону наших защитников, воспользовавшись погодой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Как наши защитники отбили банзай-атаку врага

Сообщается, что противник решил прорваться во время плотного тумана. Враг применял пехоту на мотоциклах, бронетехнику и другой транспорт.

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Враг потерял 18 мотоциклов, 3 бронемашины и 2 транспортных средства.

Воспользовавшись плохой погодой, враг на Краматорском направлении попытался прорвать оборону защитников масштабной банзай-атакой. Однако туман ему не помог – бойцы 5 отдельной штурмовой бригады подняли дроны и остановили оккупантов,

– сообщает Генштаб.

В последнее время Россия увеличила количество атак в Донецкой области из-за дождливой погоды. Эти условия мешают украинским военным применять разведывательные и ударные БПЛА.