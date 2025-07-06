Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности руководителя Полтавской ОГА Владимира Когута.

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Последствия вражеского удара по Кременчугу

Российские захватчики нанесли удар по Кременчугу около 9 утра. Владимир Когут рассказал о пострадавших в результате атаки.

Известно о двух пострадавших, которые обратились в учреждения здравоохранения. Одному помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался. Еще один пострадавший самостоятельно обратился в учреждение здравоохранения, где ему оказали помощь,

– пояснил он.

Когут подчеркнул, что повреждения получили 16 зданий. В частности, это многоэтажки, учебное заведение, коммерческая недвижимость и частные здания. Сейчас возле места происшествия развернут штаб помощи.

С места попадания показывала видео полиция Полтавской области. Всего к ликвидации последствий привлекались 22 единицы техники и 87 спасателей, на месте работали психологи, пиротехники ГСЧС и другие службы.