Сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Криворожского РОА Евгения Ситниченко.

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Какие последствия атаки на Кривой Рог

В ночь на 2 июля российские войска атаковали Кривой Рог с помощью ударных БпЛА. В результате вражеского удара повреждено здание частного предприятия, там возник пожар. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пламя.

К счастью, обошлось без пострадавших. В то же время на остальных территориях Криворожья в течение ночи также звучала тревога, однако обошлось без чрезвычайных происшествий.

К слову, враг также атаковал "Шахедами" Измаильский район Одесской области в ночь на 2 июля. В результате вражеского удара была повреждена припортовая и туристическая инфраструктура, к счастью, обошлось без пострадавших.

Также вражеские БпЛА атаковали Харьков. По информации от городского головы Игоря Терехова, вражеский удар пришелся на Новобаварский район.