Повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Криворізької РВА Євгена Ситниченка.

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Які наслідки атаки на Кривий Ріг

У ніч на 2 липня російські війська атакували Кривий Ріг за допомогою ударних БпЛА. Внаслідок ворожого удару пошкоджено будівлю приватного підприємства, там виникла пожежа. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували полум'я.

На щастя, минулося без постраждалих. Водночас на решті територій Криворіжжя впродовж ночі також лунала тривога, однак минулося без надзвичайних подій.

До слова, ворог також атакував "Шахедами" Ізмаїльський район Одеської області у ніч на 2 липня. Внаслідок ворожого удару була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура, на щастя, минулося без постраждалих.

Також ворожі БпЛА атакували Харків. За інформацією від міського голови Ігоря Терехова, ворожий удар припав на Новобаварський район.