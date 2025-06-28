З ними попрощалися у Кривому Розі у вівторок, 1 липня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Загиблих провели в останню путь

Під час російської атаки на Одесу постраждав 21-поверховий житловий будинок. Там загинуло подружжя, яке нещодавно переїхало.

Катерина Борсинська викладала у криворізькому ліцеї №81, а також була соціальною педагогинею Михайлівського ліцею в Одесі.

Прощання з сімейною парою у Кривому Розі: дивіться фото

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки 28 червня постраждали 14 людей, у багатьох з них діагностували травми та гостру реакцію на стрес. Серед потерпілих були діти – 3-річний, 7-річний та 14-річний хлопчики.

Окрім багатоповерхівки пошкоджено господарчі споруди на території приватного двору, адміністративну будівлю, складські приміщення приватного підприємства, будівлю АЗС та автомобілі.