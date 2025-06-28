Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Дивіться також Деякі квартири вигоріли вщент: страшні фото наслідків нічного удару по Одесі

В Одесі після ворожої атаки є загиблі та поранені

Прокурори відкрили справу щодо вчинення воєнних злочинів Росію, які спричинили загибель людей. Розслідується обстріл Одеси в ніч проти 28 червня.

Станом на 10:02 відомо, що під час атаки по будинку загинули двоє людей – це сімейна пара. Поранень зазнали 14 жителів, у багатьох з них діагностовано травми та гостру реакцію на стрес. Серед потерпілих є троє хлопчиків 3, 7 та 14 років. Можливо, кількість постраждалих буде збільшуватися.

Під час атаки "Шахедів" на Одесу було пошкоджено 21-поверховий будинок, господарчі споруди на території приватного двору, адміністративну будівлю, складські приміщення приватного підприємства, будівлю АЗС, що не працює та автомобілі.

Наразі правоохоронці готують повний перелік руйнувань та пошкоджень. На місцях триває документування наслідків ворожого обстрілу.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Правоохоронці вивчають наслідки атаки дронів на Одесу / Фото обласної прокуратури

Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, кількість постраждалих зросла до 14, хоча прокурори писали про 17. Шість жителів перебувають в лікарнях. У важкому стані – троє з них, у тому числі дитина. Інші травмовані лікуються вдома.