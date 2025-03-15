Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

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Что известно о новой атаке врага на Кривой Рог

Александр Вилкул отметил, что враг ударил двумя баллистическими ракетами по ночному клубу в жилом районе с плотной многоэтажной застройкой и в объект гражданской инфраструктуры.

К счастью, погибших нет. Однако пострадали 14 человек, все гражданские, среди которых двое детей 2-х и 15-ти лет и 4 женщины. В больницах находятся 3 человека. Один мужчина 64 лет в тяжелом состоянии. Поисково-спасательную операцию завершили ночью.

Как выглядит разрушенный клуб и окрестности: смотрите видео

По словам Вилкула, кроме разрушения клуба в Кривом Роге повреждено 15 многоквартирных домов, около 10 частных домов, станцию скоростного трамвая, 4 учебных заведения, 5 объектов бизнеса, коммуникации "Теплосети", аптеку, автомобили. Информация еще уточняется.

Местная жительница Ольга рассказала, что ночной клуб, в который попали ракеты, не работал. Сама же женщина в момент удара была дома, однако за две минуты до удара перешла в другую часть квартиры.

Взрыв ... и пошел стеклянный дождь, вынесло все окна, двери. Слава богу живы. Были раненые, мы спускались, люди кричали,

– вспоминает она.

Как рассказал начальник Криворожского РВА Евгений Ситниченко, неподалеку разрушенного ночного клуба развернут городской штаб по оказанию помощи горожанам и приема заявлений о поврежденном имуществе.

Штаб будет работать с утра и до 18:00. Кроме того, работу продолжат благотворительные фонды и организации, куда криворожане могут обратиться для получения строительных материалов, психологической поддержки.

На остальных территориях Криворожского района, к счастью, прошло без чрезвычайных происшествий. В общем тревога в регионе продолжалась более 11 часов. Силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 10 беспилотников.