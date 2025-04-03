Что известно о женщинах, убитых Россией, сообщает 24 Канал со ссылкой на "СВОИ. Кривой Рог".

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Что известно о Яне Курто и Инне Винцковской

В "СВОИ. Кривой Рог" рассказали, что Яна Курто была патриоткой и любила помогать другим, в частности, с волонтерами проводила поиски семьи погибшего воина.

Маму женщины в 2023 году сбила машина. Дочь собирала ей средства на лечение, но она умерла.

В течение последнего года Яна очень грустила из-за того, как ее родная мама ушла из жизни.

Инне Винцковской было 45. Женщина любила детей, а потому до начала полномасштабного вторжения была воспитателем в детском саду.

Дочь Инны Полина в день трагедии как раз находилась в Польше. Семья планировала вместе отпраздновать Пасху дома, но теперь соберется на похороны мамы.

Она в 15:30 написала мне, что все хорошо, а через полчаса ее не стало. Мамочка родненькая, мне будет тебя не хватать️️,

– написала девушка.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Яны Курто и Инны Винцковской. Вечная память!